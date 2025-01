Lucas dá show mo Morumbis, e São Paulo encerra série de 10 vitórias do Timão

"Made in Cotia", Lucas e Oscar comandam vitória por 3 a 1 do Tricolor em partida da quarta rodada do Paulista. Corinthians vinha de dez vitórias / Crédito: Jogada 10

Com show dos meninos “Made in Cotia” Lucas e Oscar, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo (26) no Morumbis. Hoje veteranos, eles marcaram dois e um gol, respectivamente. O camisa 8, aliás, ainda deu uma assistência. Já Martínez descontou para o Timão. O resultado deu ao São Paulo a segunda vitória em três jogos na competição (ainda não fez o duelo da primeira rodada, contra o Botafogo), totalizando sete pontos. O Tricolor, portanto, é o líder do Grupo C. Já o Corinthians viu a série de dez vitórias seguidas chegar ao fim e é o segundo do Grupo B, com nove pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale lembrar que este foi o segundo jogo entre as equipes neste final de semana. Afinal, o São Paulo foi campeão da Copinha no último sábado (25), derrotando o Corinthians por 3 a 2.

Confusão, chuva e, enfim, jogo A partida, incialmente agendada para às 18h30, teve o início adiado em uma hora. Afinal, uma forte chuva que caía na capital paulista afetou o sistema de drenagem do Morumbis. Outra nota, esta bem mais lamentável, é que torcedores dois dois times brigaram antes do Majestoso, na Zona Oeste da cidade. Apesar da chuva e do gramado um pouco encharcado, os dois times protagonizaram um bom jogo. O primeiro tempo começou com o São Paulo melhor, desperdiçando oportunidades com Lucas e Luciano, enquanto o Timão perdeu com Matheus Bidu. Por volta dos 25 minutos, o Corinthians cresceu na partida. Aos 34, aliás, a melhor chance do Timão na partida: Coronado bateu escanteio: Cacá cabeceou com perfeição, mas Rafael fez defesa cinenatográfica. Na sobra, Arboleda deu um toque fraco, a bola espirrou em Yuri Alberto e foi para fora. Ainda na primeira etapa, Lucas levou perigo em chute da entrada da área. Lucas e Oscar, os regentes Assim como aconteceu no primeiro tempo, o São Paulo começou a etapa final dando trabalho. Desta vez, porém, abriu o placar: aos 3, Oscar cobrou escanteio, e Lucas marcou de cabeça, subindo mais que Matheuzinho. Assim, foi um gol construído por dois ídolos revelados pelo Tricolor. Na sequência, Oscar cruzou, mas quase deixou o dele.

O meia, porém, não desperdiçou a oportunidade que apareceu aos 10, quando Carillo errou na saída de bola, e Luciano serviu Oscar: 2 a 0. O Corinhians descontou na sequência, com José Martínez, que entrou no intervalo, acertando um lindo chute da entrada da área. A chuva de gols não terminou por aí. Aos 18, Lucas tabelou com Calleri, invadiu a área, driblou Cacá e André Ramalho e chutou na saída de Hugo Souza. Um golaço no Morumbis. O Corinthians, porém, não se entregou, e quase descontou em bela cabeçada de André Ramalho. Após essa sequência de gols (sem dúvidas, o melhor momento do jogo), o São Paulo passou a administrar o resultado, enquanto o Corinthians não encontrou forças para sequer esboçar uma reação.