Lisandro Martínez marca e alivia pressão no United com vitória sobre Fulham, em Londres

Collyer salva em cima da linha e garante vitória dos Red Devils por 1 a 0 sobre o Fulham, fora de casa, pela 23ª rodada da Premier League / Crédito: Jogada 10

Sob olhares do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o Manchester United derrotou por 1 a 0 o Fulham neste domingo (26), em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. No Estádio Craven Cottage, Lisandro Martínez anotou, no segundo tempo, o gol solitário da partida. O time do norte inglês, dirigido por Ruben Amorim, ainda apresenta oscilação na Premier League. Mesmo assim, conseguiu somar três pontos importantes para amenizar a pressão. Agora com 29 pontos, subiu uma posição: da 13ª para a 12ª colocação. Já os londrinos, que vinham de vitória na rodada anterior, ocupam o décimo lugar, estacionado com 33.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fulham domina ações, mas não marca O Fulham teve a iniciativa das ações e, assim, ocupou o campo de ataque diante de um United que adotou postura mais defensiva e praticamente só começou a jogar a partir dos 30 minutos. Até então, o time do Norte da Inglaterra deixava o rival londrino chegar com intensidade à sua área. Mas, embora o setor defensivo tenha sofrido, conseguiu resistir à pressão muito mais pela falta de encaixe ofensivo dos donos da casa, que desperdiçaram duas chances com Raúl Jiménez, do que propriamente pela intensidade na marcação.