John Kennedy marca primeiro gol pelo Pachuca, do México

O atacante John Kennedy brilhou na vitória do Pachuca sobre o Monterrey por 3 a 2, neste sábado (25), pela 3ª rodada do Campeonato Mexicano. O ex-jogador do Fluminense fez o terceiro gol dos Tuzos na partida, aos 23 minutos do segundo tempo, que assegurou o triunfo sobre o rival. Foi o primeiro gol de John Kennedy pelo Pachuca. O atacante estreou com assistência para Emilio Rodríguez na vitória por 2 a 1 sobre o Santos Laguna. Dessa forma, o camisa 10 do time mexicano soma um gol e uma assistência em duas partidas, com média de uma participação em gol por jogo.

O Pachuca saiu atrás no placar com gol de Sergio Canales, de pênalti, aos 28 minutos do primeiro tempo, mas buscou o empate ainda na primeira etapa com gol de Idrissi, algoz do Botafogo no Intercontinental, aos 41. Assim, o jogo ficou aberto. Na etapa final, Rondon, de pênalti, virou o resultado, aos 17, enquanto John Kennedy fez terceiro, aos 23. Berterame, aos 28, descontou e deu números finais.