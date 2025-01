Italiano: Inter vence mais uma e põe pressão no líder Napoli

Atual campeã italiana, a Inter de Milão foi até Lecce enfrentar o time da casa no estádio Via del Mare, neste domingo (26/1). Neste jogo pela 22ª rodada italiana, detonou: 4 a 0. Frattesi e Lautaro Martínez marcaram no primeiro tempo. Na etapa final, Dumfries e Taremi ampliaram na etapa final.

Com esta que foi a oitava vitória seguida fora de casa, a Inter chega aos 50 pontos, na vice-liderança e tr~es atrás do Napoli. Mas os interistas têm um joggo a menos que os napolitanos. O lecce é o 17ºcolocado, com 20 pontos. Um a mais do que o Verona, oprimeiro dentro da zona de rebaixamento.Mas o Verona ainda joga na rodada e pode ultrapassá-lo.