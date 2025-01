Inter libera Rômulo para assinar com o Tigres-MEX

Volante irá para Nuevo León, onde passará por exames antes de assinar com o clube mexicano; saiba o valor da negociação

O Internacional comunicou neste domingo (26) que liberou o volante Rômulo para viajar ao México, onde assinará com o Tigres. Antes, ele passará por exames médicos para, enfim, assinar com o clube de Nuevo León.

A proposta dos mexicanos é de 5 milhões de dólares (R$ 30,4 milhões no câmbio atual), além de outros 500 mil dólares (R$ 3,04 milhões) em metas futuras. Assim, o Colorado ficará com 85% do valor, enquanto os 15% ainda pertencem ao Athletic.

Em 2023, o Internacional pagou R$ 3 milhões à equipe mineira para contar com Rômulo. Ele atuou em 72 partidas ao todo e marcou um gol no período.