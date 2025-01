Grêmio dá show no segundo tempo e goleia Caxias na estreia de Quinteros na Arena

Com todos os gols na etapa final, Imortal faz 4 a 0 e garante a festa de sua torcida no primeiro jogo da equipe em sua arena nesta temporada

O Grêmio fez a festa de sua torcida ao golear por 4 a 0 o Caxias na noite deste domingo (26), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenílson anotaram os gols da partida disputada na Arena do Grêmio.

Com o resultado, o Tricolor chega a quatro pontos e assume a liderança do Grupo A, dois à frentre do São José. Já o Caxias, com três somados, é o segundo colocado do Grupo A, que a liderança do Internacional.