Goleiro ex-Fla pega pênalti e Santa Clara empata com o Porto

Galeno perdeu dois pênaltis para os portistas, um deles no ultimo lance neste 1 a 1. Gabriel Batista salvou e vira herói em jogo fora de casa / Crédito: Jogada 10

O Porto entrou em campo neste domingo diante do Santa Clara, pelo Português, sob pressão. Em casa, vinha de quatro derrotas seguidas. E ainda com o treinador interino José Tavares. Afinal, o recém-contratado Marin Anselmi (argentino ex-Cruz Azul-MEX) estava nas tribunas, conhecendo o time antes de assumir oficialmente na segunda-feira. E o que ele viu foi um time desorganizado. Inseguro e pressionado pela torcida (que mal encheu a metade do estádio, algo raro em seus jogos), o Porto foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, gol de Gabriel Silva. Na etapa final, conseguiu o emoate zagueiro Otávio. Mas viu Galeno perder p~enaltis aos 33 e 50 minutos, no último lance do jogo. Placar final, 1 a 1. O empate leva o Porto aos 41 pontos, em terceiro lugar, oito atrás do líder Sporting. Tem a mesma portuação do Benfica, mas atrás das Águias nos critérios de desempate. O Santa Clara chega aos 32 pontos, em honroso quinto lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Santa Clara na frente O Porto não começou bem a partida. Teve a bola, mas estava mal no ataque, não criando lances de real perigo ao gol do Santa Clara e ainda perdendo Martín aos 15 minutos do primeiro tempo (entrou João Mário). A situação se complicou ainda mais quando, aos 31 minutos, Gabriel Silva completou de direita um escanteio cobrado da direita por Klismahn, na altura da marca do pênalti, e chutou sem chances para o goleiro Diogo Costa. Uma falha impressionante da defesa. O Porto lutou pelo empate: Denis Gomes fez um gol anulado por impedimento e depois acertou a trave dos visitantes. Mas o placar seguiu 1 a 0 ao fim do primeiro tempo.