Gabigol celebra estreia em casa pelo Cruzeiro e lamenta tropeço

Camisa 9 foi titular no empate com o Betim, no Mineirão, e teve atuação apagada / Crédito: Jogada 10

Gabigol estreou pelo Cruzeiro no Mineirão. O camisa 9 foi titular no empate com o Betim, neste sábado (25), pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, mas passou em branco. Apesar disso, o jogador não escondeu a alegria por ter feito o primeiro jogo oficial com a camisa celeste, mas ressaltou a necessidade do time melhorar o desempenho. “Feliz pela estreia em casa, mas triste pelo resultado. Temos que melhorar e vamos! Obrigado Nação azul, é o Cabuloso”, disse o atacante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foi o terceiro jogo de Gabigol com a camisa do Cruzeiro — também atuou em duas partidas na pré-temporada, nos Estados Unidos. Na estreia no Mineirão, o camisa 9 teve uma atuação apagada e não conseguiu ameaçar o goleiro Michael, do Betim. Dessa forma, passou em branco no primeiro jogo em casa com a camisa celeste.