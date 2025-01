Emiliano Martínez treina no Palmeiras para jogo contra Bragantino

Os atletas da SE Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol, em São Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) / Crédito: FABIO MENOTTI

O volante Emiliano Martínez participou do treino deste domingo (26/1) com os colegas do Palmeiras. O uruguaio chegou para reforçar o Verdão no meio de campo, suprindo a saída de Gabriel Menino. O Palmeiras se reapresentou após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino no sábado (25), que, apesar da derrota que lhe custou a perda da invencibilidade no Estadual, teve o primeiro gol de Facundo Torres pelo Verdão. Facundo é conterrâneo de Martínez, também uruguaio, e da mesma forma chegou para compor a equipe paulista na temporada de 2025.

Emiliano Martínez, de 25 anos, estava no Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato com o Palmeiras por quatro temporadas, até dezembro de 2029. Assim, neste domingo, ele fez atividades táticas – com treinamento de passes e construções de jogadas. Depois, os atletas jogaram em campo reduzido.