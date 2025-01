Clubes se manifestam sobre caso de racismo contra Léo, do Athletico

O Vasco da Gama manifesta seu total repúdio aos atos de racismo dirigidos ao atleta Léo durante a partida entre Coritiba e Athletico Paranaense na tarde de hoje (25/01).

Em 126 anos de história, lutamos contra o racismo e elitismo. Reafirmamos, portanto, que…

— Vasco da Gama (@VascodaGama) January 26, 2025

No embalo do clube, o ex-companheiro do zagueiro nos tempos de Vasco, Dimitri Payet, também se solidarizou com o ocorrido. O francês usou seu perfil nas redes sociais para prestar apoio ao defensor do Athletico. “Eu quero expressar todo o meu apoio ao meu irmão Léo Pelé neste momento difícil. Dizer não ao racismo é dizer sim à humanidade. A ignorância e o medo alimentam o racismo. Vamos combatê-los com educação e amor”, escreveu.

Ídolo athleticano, Renan Lodi, atualmente no Al-Hilal, também comentou sobre o caso. O atleta fez um comentário no Instagram tecendo críticas ao arquirrival do Rubro-Negro: Inacreditável! Coxa de mer**”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.