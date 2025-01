Bolívia x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Seleção tenta se recuperar da goleada humilhante para a Argentina e vencer a primeira no Sul-Americano, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela

Após sofrer goleada humilhante para a Argentina, o Brasil volta a campo pelo Sul-Americano Sub-20 neste domingo (26) e tenta reagir na competição. Assim, os comandados do técnico Ramon Menezes enfrentam a Bolívia às 18h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Carabobo, Venezuela.

Dessa forma, a seleção busca sua primeira vitória no torneio no Grupo B, que também é composto por Argentina, Colômbia e Equador. Os cafeteros, aliás, medem forças com os Hermanos também neste domingo, às 20h30 (de Brasília).