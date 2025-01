Barcelona massacra Valencia no Espanhol: 7 a 1

O Barcelona, em sua casa provisória, no Olímpico, aproveitou a fraqueza do Valencia, para liquidar o jogo logo no primeiro tempo neste duelo pela rodada 22 do Espanhol . Para se ter ideia, no duelo deste domingo, 26/1, aos 25 minutos, já vencia por 4 a 0. No fim, um impiedoso 7 a 1 que ficou bem barato. Os gols foram de Fermin Lopez (dois), De Jong, Ferrán Torres, Raphinha, Lewandowski e Tárrega (contra). Hugo Duro descontou para os visitantes, que é considerado um dos seis grandes do país, mas que vive grave crise.

Enquanto o Barcelona luta pelo título, está em terceiro com 42 pontos, sete atrás do líder Real Madrid, o o Valencia está em penúltimo lugar, com 16 pontos. Assim, corre seríssimo risco de rebaixamento.