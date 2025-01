Atlético com time B empata Pouso Alegre e segue sem vencer no Mineiro

Com dez durante quase todo segundo tempo, reservas do Galo não saem do 0 a 0 em Pouso Alegre e seguem na lanterna de seu grupo / Crédito: Jogada 10

Em Pouso Alegre, neste domingo, 26/1, no Estádio Manduzão, o Atlético enfrentou os donos da casa pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Mais uma vez, o Galo utilizou o time B, com Guilherme Dalla Déa como treinador. Afinal, Cuca e o time principal seguem em pré-temporada nos EUA. Após um primeiro tempo equilibrado, o Atlético teve um jogador expulso, Paulo Vitor, logo aos dois minutos da etapa final. Assim, começou a sofrer pressão. Mas, no fim, nenhum gol para nenhum dos times, 0 a 0. Assim, o Atlético, com três empates em três jogos, está na lanterna do Grupo A. O Pouso Alegre somou seu primeiro ponto e segue em último no Grupo C. Vale lembrar que, no Campeonato Mineiro, após oito rodadas, se classificam para as semifinais os três líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado.

O primeiro tempo foi de estudos e poucos lances. Aos seis minutos, a primeira chance do Galo aconteceu, quando Renan lançou Roberto, que saiu da marcação e chutou uma bola que passou raspando o gol de Adilson. Aos 38, David Kauã quase abriu o placar, mas seu chute foi no meio do gol, nas mãos de Adilson. O Pouso Alegre pouco assustou, cadenciando o jogo.