Aposentado, André Balada continua no futebol… mas de botão!

Aposentado do futebol profissional desde setembro de 2024, após passagem pela Cabofriense, André continua atuante no futebol. Só que mudou o foco. Agora, ele quer fazer sucesso no botão. A Fefumerj vibrou:

A Federação de Futebol de Mesa do Rio de Janeiro – Fefumerj – postou mensagem saudando um novo praticante da modalidade: André Balada. Afinal, André Felipe Ribeiro de Souza fez história a partir dos anos 2000 pelo jeito descontraído de quem costumava estampar os jornais com suas escapadas para as famosas baladas. Daí o apelido.

“E com mais uma grata surpresa, dentre tantas especiais que já vêm ocorrendo, hoje estamos sendo brindados: @andreefelipe9 , o André, nome que marcou recentemente no futebol profissional, hoje curtindo conosco e representando a @cabofriense , aqui na Fefumerj, em nosso Rio de Janeiro. Que você seja feliz, tenha muito sucesso e curta bastante, a esse tão querido e amado esporte de todos nós…E VIVA O FUTEBOL DE MESA, VIVA O FUTEBOL DE BOTÃO!!!”

Após aposentadoria, André Balada revelou torcer pelo Flamengo

Nascido em Cabo Frio em 27/9/1990, André atuou como centroavante. Desse modo, ele se formou na Cabofriense e foi para o Santos em 2008, faturando o Campeonato Paulista Sub-20. Foi o artilheiro da competição. No ano seguinte, conseguiu a promoção aos profissionais e já em 2010 partiu para a Ucrânia, onde defendeu o Dínamo de Kiev. Dali para diante, circulou bastante. Afinal, jogou no Bordeaux-FRA, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians, Sporting-POR, Grêmio, Gaziantep-TUR, Cuiabá, Torpedo Moscou-RUS, Ponte Preta, América-RJ e, enfim, voltou para a Cabofriense. Então, encerrou a carreira.

Seu período no América-RJ, de março a agosto de 2024, foi sob gestão de Romário na segunda divisão do Carioca. No time ele disputou 10 partidas e marcou 5 gols, três deles num hat-trick que ficou marcado por ser justamente contra a Cabofriense, sua casa de formação. Foi no dia 26/5/2024, e o América venceu por 3 a 0, todos os gols de André.

No dia 17/8/2024, o centroavante voltou para a Cabofriense, que – honrando seu apelido – ele considerou como “The Last Dance” (A última dança). Assim, seu último jogo foi no dia 11/9/2024, com derrota por 2 a 0 para o Olaria pela Copa Rio.