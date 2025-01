Vasco x Portuguesa-RJ: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino tenta vencer a segunda seguida para encostar de vez no pelotão de frente do Carioca a ultrapassar a Lusa, que está no G4

Com o triunfo sobre o Tricolor Suburbano, os comandados do técnico Fábio Carille somam 6 pontos e ocupam a 5ª colocação, enquanto a Lusa também tem a mesma pontuação, porém fica à frente por ter uma vitória a mais.

Onde assistir

O confronto deste domingo (26) terá a transmissão da Band, do Premiere (canal fechado) e do canal GOAT.

Como chega o Vasco

Os únicos desfalques do técnico Fábio Carille são os atletas que estão lesionados. Dessa forma, os atacantes Adson e David e o meia Guilherme Estrella seguem de fora dos gramados. Afinal, o primeiro o primeiro vai retirar a placa da perna, enquanto o jovem precisará passar por uma nova cirurgia no joelho. Emerson Rodríguez deixou o clube, retornou ao Inter Miami e encaminhou o acerto com o Ludogorets, da Bulgária.

Como chega a Portuguesa-RJ

A Lusa carioca tenta se recuperar da derrota para o Fluminense para seguir no G4 do Estadual e sonhar com uma vaga na semifinal. No entanto, a equipe terá uma baixa para a partida, visto que Patrick Vieira sentiu dores na panturrilha. Por outro lado, terá o retorno de Miguel Vinícius, que cumpriu suspensão.