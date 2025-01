Vasco negocia empréstimo de Leandrinho ao Al-Shabab

Vasco e Al-Shabab, da Arábia Saudita, negociam o empréstimo do lateral-esquerdo Leandrinho. As conversas avançaram muito neste final de semana, mesmo com o jogador a serviço da Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano sub-20.

As informações foram publicadas inicialmente pelo site “GE”. A tendência, aliás, é que o negócio só seja concretizado se o contrato não falar em obrigação nem em opção de compra. Vale lembrar que o Vasco confia em uma valorização do atleta ao longo do ano. Assim, não quer definir valores por agora.