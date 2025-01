Textor avalia Rafa Benítez e Tata Martino para treinar o Botafogo

Além do espanhol e do argentino, norte-americano tem o português Vasco Matos como terceira opção para o cargo

Nas últimas semanas, houve análises detalhadas e entrevistas prévias com diversos treinadores conduzidas pelos membros da direção da SAF. Entre todos os candidatos considerados, esses três foram os mais bem recebidos. Neste momento, estão em curso conversas individuais com John Textor para cada um deles.

Entre os nomes mencionados, Vasco Matos é o único que atualmente ocupa um cargo. Ele está no Santa Clara, equipe que tem se destacado no Campeonato Português e ocupa a 5ª posição na tabela. O clube está preocupado com a possibilidade de perder o técnico, mas até agora não recebeu nenhuma oferta oficial.

Rafa Benítez e Tata Martino, por outro lado, possuem vasta experiência. Benítez conquistou a Liga dos Campeões com o Liverpool em 2005 e treinou o Real Madrid em 2016, mas está sem clube desde 2024, quando deixou o Celta de Vigo. Martino, que já comandou o Barcelona e a seleção argentina, seu último trabalho foi no Inter Miami, dos Estados Unidos, no final do ano passado.

O cargo está vago desde a saída de Artur Jorge, após a disputa do Mundial de Clubes.