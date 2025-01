Técnico vencedor da Copinha exalta elenco do São Paulo: ‘Resiliência é palavra-chave’

Allan Barcellos ganha o tradicional banho de gelo depois da conquista em cima do Corinthians e enaltece geração campeã do Tricolor Paulista

O São Paulo voltou a conquistar a Copinha depois de cinco anos, da melhor forma possível, com direito a triunfo de virada sobre o rival Corinthians por 3 a 2, no Pacaembu. Assim, o técnico Allan Barcellos ganhou um banho de gelo, algo tradicional em títulos, e fez questão de destacar a resiliência dos meninos diante das dificuldades da partida.

“Resiliência é uma palavra-chave. Usamos muito isso e o conceito de unidade. É uma geração que sofreu muito no ano passado, chegamos nas finais, oscilou bastante, enfrentou dificuldades, mas teve resiliência para recuperar no Brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil e coroar com o título da Copinha”, disse.