Sporting bate o Nacional e dispara na liderança do Campeonato Português

Com gols de Trincão e João Simões, Leões conquistam os três pontos e abrem seis do Benfica, que perdeu na rodada para o Casa Pia

O Sporting segue mais líder do que nunca no Campeonato Português. Neste sábado (25), pela 19ª rodada, os Leões receberam o Nacional no Alvalade e venceram por 2 a 0, gols Trincão e João Simões.

O resultado fez o Sporting chegar a 47 pontos e abrir seis de vantagem sobre o Benfica, que perdeu por 3 a 1 para o Casa Pia, fora de casa. O Nacional, por sua vez, está na 14ª colocação, com 19, a quatro da zona do rebaixamento.