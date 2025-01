São Paulo bate Corinthians e é campeão da Copinha pela quinta vez em sua história

Em um jogo intenso e disputado, o São Paulo bateu o arquirrival Corinthians, de virada, por 3 a 2, no Pacaembu , e conquistou o título da Copinha pela quinta vez em sua história. Assim, a equipe paulista ergueu a taça do torneio de base em 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025. Denner e Gui Negão abriram o placar para o Timão, enquanto Paulinho (2) e Andrade viraram a partida e garantiram o troféu para o Tricolor

Os arquirrivais disputaram outras duas decisões de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 1993, o Tricolor levou a melhor, com um triunfo por 4 a 3, enquanto o Timão ficou com o troféu em 2004, depois de vencer por 2 a 0.

Chegada Tricolor

Em uma partida bastante disputada, a primeira boa oportunidade foi do São Paulo. No meio da área, a bola sobra para Negrucci, que finaliza da entrada da área e obriga Kauê a fazer boa defesa. No minuto seguinte, os Meninos de Cotia tiveram problemas. Afinal, Hugo sentiu uma lesão e deixou o campo para a entrada de Samuel.

Traves estremecem

O Timão assustou ainda no primeiro tempo, Nicollas tentou finalizar, mas parou na defesa são-paulina. Dessa forma, no rebote, Pellegrin bateu no cantinho e acertou a trave do goleiro João Pedro. Em seguida, Ferreira carregou no meio de campo, tirou a marcação e emendou um belo chute no travessão, como resposta do São Paulo.