Santos se entende com Porto e acerta contratação de Gabriel Veron por empréstimo

O meia-atacante Gabriel Veron vai defender o Santos por empréstimo em 2025. O clube paulista acertou com o Porto na noite da última sexta-feira (24) o acordo por uma temporada, ou seja, até dezembro, com opção de compra. Ele passará por exames médicos na próxima segunda. A informação é do portal ‘Uol’.

O reforço para o setor ofensivo é um pedido do técnico português Pedro Caixinha, que insistiu com a diretoria alvinegra após a primeira recusa por parte dos portugueses. Outros clubes brasileiros, como São Paulo e Vasco, também tinham interesse na contratação.