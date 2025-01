Santa Clara x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Santa Clara se enfrentam neste domingo (26), às 15 horas (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Português. As equipes inciam a rodada, respectivamente, na terceira e quinta posições da tabela.A fase, no entanto, não é lá muito boa para nenhum dos times. O clube do norte perdeu os últimos quatro jogos e demitiu o treinador Vitor Bruno. Já os açorianos venceram apenas um dos últimos seis.

É importante lembrar que, além desses três desfalques, o Porto também não poderá contar com outros três jogadores por motivo de suspensão: Samu, Stephen Eustáquio e Nico González.

Como chega o Santa Clara

Por outro lado, o Santa Clara chega praticamente com força máxima para o confronto no Estádio do Dragão, válido pela 19ª rodada da Liga. A única ausência confirmada, em suma, é Pedro Pacheco, que segue fora das opções por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador, ainda em processo de recuperação, é, afinal, o único desfalque no elenco comandado por Vasco Matos.