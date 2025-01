Napoli quebra invencibilidade da Juventus e dispara na ponta

De virada, o Napoli venceu em casa a Juventus por 2 a 1, neste sábado (25), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante estreante Kolo Muani abriu o placar para a Velha Senhora no primeiro tempo. No entanto, os napolitanos voltaram mais fortes da etapa complementar e viraram com Anguissa e Lukaku, de pênalti.

Com a vitória, o Napoli chegou à sétima vitória seguida e agora abriu seis pontos de vantagem sobre a vice-líder Inter de Milão: 53 a 47. A Internazionale, porém, tem duas partidas a menos. A primeira será neste domingo, às 14h, visitando o Lecce. Vale lembrar ainda que os líderes se enfrentarão no dia 2/3, com mando napolitano.