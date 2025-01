Na estreia de Tiquinho, Santos cai para o Velo

Centroavante entra no segundo tempo, mas não consegue evitar uma atuação frustrante do Peixe em Rio Claro

Na estreia do centroavante Tiquinho, que entrou no início do segundo tempo, o Santos perdeu para o Velo Clube por 2 a 1, neste sábado (25), no Benitão, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Paulista. Amorim, duas vezes, marcou para os anfitriões. Godoy, uma das caras novas do Peixe, em 2025, descontou.

O Santos é o segundo colocado do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. Já o Velo, com sua primeira vitória na Série A do Paulista em mais de 40 anos, segue na lanterna do D, com três.