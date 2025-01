Mesmo após Martínez, Palmeiras ainda sonha com Andreas

Palmeiras entende que atletas têm funções complementares em campo e busca elenco farto para temporada com pelo menos cinco taças a disputar

Dessa forma, eles não chegariam para disputar posição. Emiliano, aliás, não só está confirmado, como também já foi anunciado pelo Palmeiras. O Verdão comprou o atleta do Midtjylland, da Dinamarca, com contrato até dezembro de 2029, por R$ 44 milhões.

Mesmo com a contratação de Emiliano Martínez, o Palmeiras ainda tem o belga-brasileiro Andreas Pereira. Aliás, os dois jogadores, apesar de jogarem no meio-campo, têm características diferentes: o uruguaio têm mais apreço pela defesa, enquanto o ex-Flamengo se caracteriza pelo gosto ofensivo.

Quanto a Andreas Pereira, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação atual) mais bônus pelo jogador do Fulham (ING). Inicialmente, o clube de Londres recusou os valores, mas a insistência do Verdão e do próprio jogador podem fazê-lo ceder.