Madureira x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer a primeira na temporada, o Fluminense tenta manter uma sequência positiva para alcançar o G4 do Campeonato Carioca e garantir uma vaga nas semifinais. Assim, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Madureira, no Kléber Andrade, em Cariacica, às 16h (de Brasília), neste domingo (26), pela 5ª rodada.

Dessa forma, com o triunfo sobre a Portuguesa-RJ, o Tricolor de Laranjeiras agora soma 5 pontos, na 6ª colocação, enquanto o Tricolor Suburbano tem 4 pontos, na 10ª posição.