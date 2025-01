Liverpool goleia o Ipswich e mantém liderança folgada no Inglês

Reds decidem jogo no primeiro tempo, marcam novamente no segundo e chegam a 53 pontos na tabela da competição

O Liverpool goleou o Ipswich Town por 4 a 1, neste sábado (25), em Anfield, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, e segue liderando a competição com folga, somando 53 pontos. Os gols foram de Salah, Gapko, duas vezes, e Szoboszlai. Já o adversário, que sofrera goleada por 6 a 0 para o Manchester City há uma semana, segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos.

O próximo desafio dos Reds será nesta quarta-feira (29), fora de casa, diante do PSV, pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Ipswich recebe o Southampton, lanterna da Premier League, no próximo sábado (1).