Leila Pereira aciona Justiça e define valor de indenização após ofensas de Dudu

Presidente do Palmeiras quer ser indenizada pelo atacante do Cruzeiro. Relembre o desentendimento entre eles / Crédito: Jogada 10

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira entrou com um pedido na Justiça para que o atacante Dudu a indenize por ofensas contra ela. A mandatária espera receber pelo menos R$ 500 mil, de acordo com apuração do Jogada 10. A relação entre as partes ficou bastante complicada. Tudo começou quando Leila Pereira afirmou que Dudu deixou o Palmeiras pela “porta dos fundos” ao se transferir para o Cruzeiro. A declaração ocorreu durante o anúncio do novo patrocinador máster do Verdão.