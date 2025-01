Leila comenta renovação de Abel Ferreira e diz sobre Andreas Pereira: ‘Não cogito mais’

Presidente do Palmeiras falou sobre as situações de Abel Ferreira, Andreas Pereira, Zé Rafael e Rony

Antes do jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, a presidente Leila Pereira comentou sobre a renovação de contrato de Abel Ferreira. O técnico português tem vínculo com o Alviverde até o fim do ano. No entanto, a mandatária tem o desejo de mantê-lo até o fim do seu segundo mandato. Ainda não houve conversas entre as partes.

“Não conversei ainda com Abel sobre renovação, o Abel tem contrato conosco até o fim do ano, mas não é novidade para ninguém que meu desejo é que ele permaneça até o fim do meu segundo mandato. Não conversamos, ele sabe do meu desejo, mas estamos focados no mercado, isto é muito importante. Ainda não conversamos com Abel, mas não tenho dúvidas de que ele está muito feliz aqui conosco”, disse à TNT Sports.