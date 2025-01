Lecce x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão está a seis pontos do líder Napoli, mas com dois jogos a menos. Bola vai rolar às 14h deste domingo (26)

Vice-líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visita o Lecce neste domingo (26), às 14h (horário de Brasília). A partida é válida pela 22ª rodada da competição.

A Inter de Milão tem 47 pontos, contra 53 do líder Napoli, que já jogou na rodada, venceu a Juventus e soma 22 partidas disputadas, contra apenas 20 da Internazionale. Aliás, os dois líderes se enfrentarão no dia 2/3, com mando napolitano.