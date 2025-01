Herói na Copinha, Paulinho destaca: ‘Mostramos que podemos jogar no São Paulo’

Jogador foi o substituto de Ryan Francisco, artilheiro da competição, e estufou a rede duas vezes na decisão contra o Corinthians, no Pacaembu

Com uma virada espetacular sobre o arquirrival Corinthians, o São Paulo venceu por 3 a 2, no Pacaembu, e conquistou o título da Copinha pela quinta vez em sua história (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025). Autor de dois dos gols no título, Paulinho respondeu aos críticos e exaltou o elenco dos jovens meninos de Cotia.

“Esse grupo merecia bastante, sofremos muitas críticas, principalmente no Brasileirão. Todo mundo foi criticado, que essa geração não prestava e tinha que todo mundo ir embora, mas nós mostramos que podemos jogar no São Paulo”, disse.