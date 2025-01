Goleada aumenta pressão sobre Ramon Menezes no comando da Seleção Sub-20

Após a goleada história da Argentina sobre o Brasil no Sul-Americano sub-20, a pressão sobre o trabalho do técnico Ramon Menezes aumentou. Isso abre possibilidade para uma mudança no comando depois da competição, visto que a humilhante derrota ecoou pelo mundo. Além disso, afeta diretamente a sequência do trabalho,

Vale lembrar que as críticas ao comandante não são uma novidade. Afinal, ele apresentou uma campanha insatisfatória no Mundial sub-20 de 2023, sendo apontado como um dos culpados pelo desempenho da seleção.