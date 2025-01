Fulham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Fulham e Manchester United se enfrentam neste domingo (26/01), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada da Premier League 2024/25. O clube do norte inglês, comandado por Ruben Amorim, ainda apresenta certa oscilação na competição. Atualmente na 13ª colocação, com 26 pontos, a equipe vem de uma derrota recente. Entretanto, chega ao confronto com maior confiança após uma vitória importante sobre o Rangers pela Europa League. Por outro lado, os londrinos, que venceram o Leicester City na última rodada, ocupam a 10ª posição, somando 33 pontos. Onde Assistir A transmissão será feita pela ESPN, disponível na TV fechada, e também pela plataforma de streaming Disney+.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Fulham Para este confronto diante do Manchester United, o Fulham conta, em resumo, com quase todo o elenco à disposição. No entanto, duas ausências importantes devem ser destacadas: Reiss Nelson e Kenny Tete, ambos lesionados, não estarão em campo.

Como chega o Manchester United Já o Manchester United, diferentemente do Fulham, enfrenta problemas mais significativos com desfalques. Em suma, Ruben Amorim não poderá contar com cinco jogadores importantes para esta partida. Entre os lesionados estão Victor Lindelof, Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans e Noussair Mazraoui, todos, por fim, fora do duelo. FULHAM X MANCHESTER UNITED Campeonato Inglês – 23ª Rodada

Data e horário: 26/1/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING)

FULHAM: Leno: Castagne, Bassey, Andersen, Robinson; Berge, Lukic, Smith-Howe; Wilson, Iwobi e Jiménez. Técnico: Marco Silva

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, de Light, Maguire; Marzraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot; Garnacho, Diallo e Hojlund. Técnico: Ruben Amorim

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Jarred Gillet