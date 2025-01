Flamengo bate Volta Redonda na estreia do time principal

Rubro-Negro vence por 2 a 0 e entra no G4 do Carioca / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu a segunda consecutiva no Carioca de 2025. Na estreia do time principal, o Rubro-Negro teve domínio da partida do início ao fim, venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado (25), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Assim, o Mais Querido saltou na tabela e entrou provisoriamente no G4 da competição. Michael abriu o placar na etapa inicial, enquanto Plata completou o placar no segundo tempo. Veja a classificação do Campeonato Carioca!

Com a vitória, o Flamengo subiu para o terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda pode perder a posição no restante da rodada. Já o Volta Redonda, por sua vez, segue em segundo, com nove, e também corre risco de descer na tabela. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, enquanto o Voltaço recebe a Portuguesa, quarta (29), às 20h30, no Raulino de Oliveira.