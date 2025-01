Diniz na corda bamba. Diretoria do Cruzeiro pressiona técnico

Treinador permanece na Raposa. Mas é colocado contra a parede após empate do Cruzeiro, no Mineirão

Fernando Diniz está na corda bamba após mais um insucesso. Neste sábado (25), após empate do Cruzeiro com o Betim por 1 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, o caldo quase engrossou para o comandante. Afinal, após o jogo, diretores da Raposa convocaram uma reunião com o treinador para cobrá-lo por resultados melhores, de acordo com o site “ge”. O técnico, por ora, permanece no clube celeste. Mas sabe que não pode mais vacilar.

“A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no teor da conversa. A reunião teve um conteúdo, assim, de conversa sobre o time, da conversa em relação a mim. A conversa tem que existir. É uma cobrança, porque os resultados são muito ruins”, disse Diniz.