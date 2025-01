Corinthians fecha preparação e deve ter volta de Hugo Souza contra o São Paulo

Ramón Díaz simulou a movimentação do São Paulo em campo, trabalhando situações de jogo. Em seguida, o treinador corrigiu aspectos táticos da equipe na atividade no CT Joaquim Grava.

O Corinthians fará seu primeiro clássico na temporada neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. Neste sábado (25), o técnico Ramón Díaz promoveu um treino tático com titulares e reservas, ajustando os últimos detalhes para o duelo contra o Tricolor. A expectativa é que o goleiro Hugo Souza volte à meta após se recuperar de uma amigdalite.

Dessa maneira, a provável escalação do Timão para o Majestoso tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O treinador também deu ênfase às jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, por acreditar que pode ser uma arma do Tricolor no jogo do Morumbis.

Para o clássico, Rodrigo Garro segue fora. O camisa 10 se recupera de um problema no joelho desde o fim de 2024 e segue sem previsão de retorno. Por outro lado, Hugo Souza participou normalmente das atividades e está relacionado para o jogo.