Com cantos de ‘Adeus, Diniz’, Cruzeiro empata com Betim pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro começa perdendo, mas se manda para o ataque no segundo tempo e consegue empate no finalzinho

O Cruzeiro segue com dificuldades no Campeonato Mineiro . E a torcida não está satisfeita. Isso, inclusive, ficou claro no empate por 1 a 1 com o Betim, na tarde deste sábado (25), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Com o resultado desta tarde, o Cruzeiro ficou com quatro pontos, na liderança do Grupo C. Já o Betim é o líder do Grupo A, com sete somados.

Primeiro tempo

O jogo começou bastante truncado. O Betim se segurava na defesa, já o Cruzeiro tinha completo domínio da bola. Contudo, a Raposa não conseguiu fazer da possibilidade de ter a bola nos pés capacidade para balançar as redes.

Assim o primeiro tempo foi guiado. O Cruzeiro com a bola nos pés, trocando passes, mais na defesa do que no ataque, mas sem encontrar espaços. Matheus Pereira era o principal atleta a buscar oportunidades na transição, tentando levar a defesa para o ataque. Em algumas oportunidades, o atacante Gabigol saiu da área para buscar a bola e abrir espaços.