City vira sobre o Chelsea com assistência de Éderson e golaço de Haaland

Com direito a assistência do goleiro brasileiro Éderson para um golaço de Erling Haaland, o Manchester City derrotou o Chelsea neste sábado (25), de virada, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Além do artilheiro norueguês, Gvardiol e Phil Foden marcaram para os anfitriões. Madueke, pelo Chelsea, fez o primeiro gol do jogo. Com o resultado, o City chegou à quarta posição na tabela, com 41 pontos. Os visitantes, com um a menos, estão em sexto.

O City volta a campo na próxima quarta (29), no jogo decisivo diante do Brugge (BEL), pela Liga dos Campeões da Europa. Os londrinos, todavia, recebem o West Ham no Stamford Brige, segunda-feira (3), pela Premier League.