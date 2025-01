Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Mal das pernas no Campeonato Carioca, o Botafogo recebe o Bangu neste domingo (26). A bola rola às 18h, no calor inclemente do Engenho de Dentro, no Estádio Nilton Santos. O encontro completa a quinta rodada desta edição do Estadual, torneio pelo qual o Glorioso tem uma equipe bem alternativa diante de taças mais importantes ao longo de 2025.

Como chega o Botafogo?

Quem pintar nas tribunas do Colosso do Subúrbio terá que acompanhar, mais uma vez, as feras do sub-23 e suplentes do Botafogo. Este time C acumula três derrotas e apenas um triunfo no Estadual. É o penúltimo lugar, com três pontos. Os titulares, campeões da América e do Brasil, estão em pré-temporada no Espaço Lonier.