Borré faz dois, Inter bate o Juventude e vence a primeira no Campeonato Gaúcho

Colombiano foi o grande nome da partida ao marcar duas vezes no triunfo por 2 a 0, no Beira-Rio. Colorado vira líder do grupo B

O Inter conquistou sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Em jogo válido pela segunda rodada do estadual, o Colorado venceu o Juventude por 2 a 0, no Beira-Rio, com show de Borré. O atacante colombiano foi o grande nome do triunfo ao anotar os dois gols do duelo.

O resultado coloca o Internacional na liderança do Grupo B, agora com quatro pontos. Já o Juventude cai para segundo no Grupo C, com três.