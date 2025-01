Betis anuncia a contratação de Antony, emprestado pelo Manchester United

O Betis anunciou neste sábado (25) a contratação do atacante Antony. O jogador ficará no Benito Villamarín até o fim da atual temporada emprestado pelo Manchester United. Além disso, o clube inglês vai arcar com mais da metade do salário do brasileiro, de 24 anos, enquanto ele estiver cedido aos espanhóis.

Antony já atualizou seu perfil nas redes sociais. Na primeira metade da temporada, disputou apenas 14 partidas pelo Manchester United , sendo apenas três como titular, e marcou um gol. O jogador, revelado na base do São Paulo, tem contrato com os Red Devils até 30 de junho de 2027.

“Quando começamos a cogitar a possiblidade dessa transferência temporária, eu, meu sócio Cristiano Torelli e o Emerson (irmão do Antony), nos preocupamos com três pontos que foram fundamentais para a tomada de decisão. Primeiro, uma liga que combinasse com o estilo de jogo do Antony. Segundo, um país, uma cidade de fácil adaptação para ele e sua família, por se tratar de um tiro curto. Por último, um clube que encaixasse com seu perfil de jogo”, declarou Júnior Pedroso, CEO da 4ComM, empresa que gerencia a carreira do atacante.