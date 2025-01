Bayern passa sufoco no fim, mas vence Freiburg fora de casa e segue líder do Alemão

O resultado positivo fora de casa foi, portanto, uma resposta imediata do time de Vincent Kompany depois de perder, no meio de semana, por 3 a 0 para o Feyenoord (HOL) na rodada da Champions.

Com gols de Harry Kane e Kim, o Bayern venceu por 2 a 1 o Freiburg, neste sábado (25), pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo no Europa-Park Stadion, em Freiburg, teve domínio inicial dos Bávaros, que abriram dois gols de frente. Mas o cenário mudou, e os visitantes passaram sufoco na reta final da partida. Matthias Ginter, aliás, descontou para os donos da casa.

O Bayern chega, desse modo, ao quinto triunfo consecutivo e, com 48 pontos, abre seis de vantagem para o vice-líder, e atual campeão, Leverkusen, que empatou na rodada. Já o Freiburg, que tinha a ambição de se aproximar do G4 (zona da Champions), perde uma posição e aparece em nono, com 27 somados. Além disso, os anfitriões se frustraram na tentativa de acabar com a série de derrotas na Bundesliga.

Kane 100% na primeira etapa

A vantagem mínima a favor do Bayern no primeiro tempo até que não foi o pior dos cenários para o Freiburg. Afinal, os líderes da competição tiveram o amplo domínio das ações, exercendo marcação alta e recuperando a bola. Assim, saíram na frente aos 15 minutos, em uma legítima jogada inglesa. Eric Dier achou Harry Kane na entrada da área, e o centroavante dominou driblando a marcação antes de desferir um bonito chute para o fundo da rede. Esta, aliás, foi a única finalização do artilheiro na etapa inicial.

A preocupação dos Bávaros ficou por conta de Goretzka, que não suportou as dores em razão de algumas faltas sofridas, em especial de Lucas Holer no meio-campo, e precisou ser substituído aos 39′. Apesar disso, os visitantes pressionaram intensamente no campo de ataque na tentativa frustrada de ampliar o placar ainda antes do intervalo.

Bayern sofre, mas garante triunfo

No começo da etapa final, porém, não teve jeito. Kim aproveitou escanteio fechado e levou a melhor sobre o goleiro Noah Atubolu. Quando tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila do Bayern, o time da casa reagiu. Matthias Ginter, aos 23′, cabeceou no canto baixo de Neuer. A partir daí, o que se viu em campo foi o Freiburg, embora mais fraco tecnicamente, contar com o apoio da torcida e se lançar à frente. O Bayern buscou explorar os espaços, mas não conseguiu matar o jogo em suas ações ofensivas. Com uma dose extra de cera para não deixar tanto a bola rolar, os Bávaros conquistam, assim, uma importante vitória.