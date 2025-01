Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

No meio da semana, o Barcelona teve um confronto épico contra o Benfica pela Champions League, no Estádio da Luz. Assim, a equipe catalã volta suas atenções para o Campeonato Espanhol e terá pela frente um duelo com o Valencia, neste domingo (26). O confronto, nesse sentido, acontece pela 21ª rodada da La Liga, às 17h (de Brasília) no Olímpico Lluís Companys.

No momento, os comandados do técnico Hansi Flick têm 39 pontos, na 3ª colocação, seis atrás do líder Real Madrid. Do outro lado da classificação, os visitantes brigam contra o rebaixamento e ocupam a penúltima posição, com apenas 16 pontos.