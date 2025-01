Água Santa x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Neste sábado, 25/1, às 16h (de Brasília), o Água Santa recebe o Red Bull Bragantino na Arena Inamar, em Diadema. Trata-se de um jogo da quarta rodada do Campeonato Paulista. Com três derrotas no Grupo C, o time da casa está na zona de rebaixamento. Já o Bragantino, com três pontos, ocupa o terceiro lugar no Grupo B, espera um bom, resultado para seguir na briga pela classificação à próxima fase. Para você acompanhar esta partida, a Voz do Esporte preaprou a sua cobertura-raiz, com umesquenta que começa às 14h30, com a narração de Ricardo Froede.