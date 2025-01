Veja como foram os estreantes do Vasco contra o Madureira

Dos cinco reforços contratados até o momento pelo Vasco na janela, dois estrearam na última rodada, contra o Madureira, em vitória por 2 a 0 , na última quinta (23). São eles o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Tchê Tchê. A dupla, aliás, recebeu elogios do técnico Fábio Carille, outro debutante da noite . Mas, afinal, como foram os jogadores no duelo da Arena da Amazônia? O Jogada10 destrincha os números para você, Joganauta.

O volante Tchê Tchê fez grande primeiro tempo, sendo coroado, inclusive, com sua primeira assistência pelo Vasco. Foi aos 22′, quando o próprio interceptou saída de bola errada da zaga do Madureira, aproveitou o espaço e serviu Paulinho. O camisa 18 tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro gol do time principal do Cruz-Maltino na temporada.