Vegetti nega ter pedido salário milionário e avisa: ‘Vou ficar até que me mandem embora’

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Com o retorno do elenco principal, Paulinho e Vegetti marcaram os gols cruz-maltinos. Após a partida, o centroavante argentino analisou o desempenho da equipe, vê necessidade de melhora e fez autocrítica no jogo.

“Sempre importante começar ganhando. A gente está com novo treinador, mas foi importante manter a base mais os jogadores que chegaram. Acho que se viu do que quer o Fábio Carille, com posse de bola, equipe compacta, ser melhor na parte defensiva, e na frente sabemos que faz a diferença. Mas temos que melhorar muito ainda. Erramos muitos passes bobos. É um bom começo porque a gente tinha que ganhar para subir na tabela do Carioca e sempre melhor com um triunfo. Contento com o gol, é sempre bom marcar para o centroavante, mas acho que fiz um jogo ruim, onde não tive muita participação, mas faz parte, primeiro jogo da temporada”, disse à Vasco TV.