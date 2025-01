Vasco pode trocar Jean David por Jhon Murillo, do Atlético de San Luis

O Atlético de San Luis, do México, tem interesse na contratação de Jean David, do Vasco. Nesta negociação, há a possibilidade do atacante Jhon Murillo, do clube mexicano, ser envolvido em uma troca pelo chileno, de 31 anos. A informação é do canal ‘Atenção, Vascaínos!’.

O Vasco comprou o Jean David, em agosto do ano passado, por 1,3 milhões de euros, junto ao Toluca, do México. Desde então, o atacante não vingou na equipe, com apenas dez partidas disputas e nenhum gol marcado. Com contrato até junho de 2026, o chileno tem a oportunidade de voltar ao futebol mexicano, onde apresentou bons números.