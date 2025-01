Vasco lançará documentário sobre recuperação de Paulinho; veja o trailer

Cruz-Maltino já havia realizado ação parecida quanto ao retorno de Jair, que também sofrera com a ruptura do LCA

Tal qual fez com Jair, o Vasco lançará um documentário para contar a história de recuperação do volante Paulinho. Nesta sexta-feira (24), o Cruz-Maltino divulgou o trailer do filme (veja abaixo), produzido pela VascoTV. Ainda não há data confirmada para o lançamento do documentário, porém.

O jogador se recuperou de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Foi em janeiro de 2024, durante empate por 2 a 2 contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Foram mais de dez meses de recuperação, com o jogador retornando aos gramados, então, no começo de dezembro.