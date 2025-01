Tiago Volpi se despede do Toluca e admite conversas com o Grêmio

Desde julho de 2022 no Toluca, Tiago Volpi se despediu do time mexicano nesta sexta-feira (24) e tem como destino o Brasil. O Grêmio, grande interessado no goleiro, está próximo de fechar com o atleta. Apesar de não dar muitos detalhes sobre a negociação, Volpi admitiu a possibilidade de atual no Tricolor. “Se digo que não e depois assino com o Grêmio, vão me chamar de mentiroso. Talvez não possa ainda afirmar, mas é uma possibilidade. Tem coisas que não posso dizer ainda, mas não vou dizer que não tem nada. Era uma das possibilidades que se abria”, admitiu.

Em entrevista coletiva, o goleiro explicou os motivos que o levaram a rescindir com o Toluca para retornar ao Brasil. Segundo o arqueiro, foi uma questão familiar. Com a morte da sogra, a família decidiu voltar. O contrato de Tiago Volpi com o clube mexicano iria até julho desta temporada.