Soteldo se desculpa por curtir comentário com provocação ao Santos

A reação do venezuelano à mensagem repercurtiu negativamente na internet entre os torcedores santistas, que criticaram a atitude do atleta. Portanto, momentos depois do acontecido, o atacante usou sua página para pedir desculpas.

“Quero deixar claro que nunca faltaria com respeito a um clube que gosto tanto. A curtida neste comentário não era algo que quis fazer. Vendo os comentários desta foto familiar que eu postei, o like acabou escapando. Uma confusão total! Peço desculpas a toda torcida santista por esta confusão”, escreveu o jogador.

Soteldo está fora da partida do Santos contra o Velo Clube, neste sábado (25), pelo Paulistão, devido a um entorse no tornozelo. O atacante, aliás, retornou ao Peixe após ser emprestado ao Grêmio na última temporada. Além disso, tem dois jogos no ano, com uma assistência. Seu contrato com o clube vai até junho de 2027.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.